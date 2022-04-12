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Егорова, Марченко и еще 11 медийщиков внесены в реестр госпредателей

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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12 апреля, 17:09
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и общественная организация "Рух ЧЕСНО" внесли первых 100 человек в реестр госпредателей, среди них – 13 медийщиков
Снежану Егорову, Оксану Марченко и еще 98 персон внесли в список госпредателей
Снежану Егорову, Оксану Марченко и еще 98 персон внесли в список госпредателей / Фото: instagram.com/snezha_egorova, instagram.com/oksana.marchenko.official

В списке госпредателей есть 73 политика, 13 представителей правоохранительных органов, 13 – медийщиков и 1 судья. В реестре собраны данные о коллаборантах из 14 областей Украины.

Из представителей медиасферы в реестр внесены:

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  • Кирилл Вышинский
  • Игорь Гужва
  • Снежана Егорова
  • Андрей Ермолаев
  • Светлана Крюкова
  • Глеб Ляшенко
  • Оксана Марченко
  • Олеся Медведева
  • Диана Панченко
  • Михаил Погребинский
  • Владимир Рогов
  • Алексей Романов
  • Александр Семченко.

Перед тем, как внести лицо в этот список, "Рух ЧЕСНО" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации организаторы движения активно сотрудничают с правоохранительными органами и общественными организациями.

Скриншот: chesno.org

Ранее мы сообщали, что Оксана Марченко покинула страну 19 февраля. Сообщалось что телеведущая и супруга Виктора Медведчука пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин (вероятно, охранников) через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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