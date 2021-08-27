Дочь Заворотнюк призналась, какую мечту ей помогла реализовать мама

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о жизни в США / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Недавно дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о предательстве любимого, теперь же Анна решила поговорить об одном из самых важных этапов в жизни – учебе в Нью-Йорке. Дочь звезды "Моей прекрасной няни" поблагодарила маму за исполнение ее мечты.

Так часто вспоминаю свою студенческую жизнь в Нью-Йорке. Это была самая настоящая мечта на яву. Как же я благодарна своей замечательной маме за такую возможность! – написала Анна в Instagram.

Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Заворотнюк вспомнила, как в первый год учебы оказалась в классе "Искусство экологии". Когда учитель попросил представиться каждого ученика, Анна услышала о достижениях своих однокурсников и поняла, что они все успешнее ее. Дочь Заворотнюк расстроилась, что ей нечем было похвастаться.

По словам Анны, адаптация в чужой стране давалась ей очень тяжело и даже был момент когда она хотел вернуться в Россию.

Но в итоге дочь Заворотнюк все-таки получила образование в США. Анна вернулась в Россию из-за болезни мамы. Сейчас дочь актрисы развивает свой блог в Instagram, а вот о здоровье мамы Анна предпочитает молчать.

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