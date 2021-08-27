Дочка Заворотнюк зізналася, яку мрію їй допомогла реалізувати мама

Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла про життя в США / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Нещодавно дочка Анастасії Заворотнюк розповіла про зраду коханого , тепер же Анна вирішила поговорити про одне з найважливіших етапів в житті – навчання в Нью-Йорку. Дочка зірки "Моєї прекрасної няні" подякувала маму за виконання її мрії.
Так часто згадую своє студентське життя в Нью-Йорку. Це була справжня мрія на яву. Як же я вдячна своїй чудовій мамі за таку можливість ! – написала Анна в Instagram.
Дочка Заворотнюк згадала, як в перший рік навчання виявилася в класі "Мистецтво екології". Коли вчитель попросив представитися кожного учня, Анна почула про досягнення своїх однокурсників і зрозуміла, що вони все успішніше її. Дочка Заворотнюк засмутилася, що їй не було чим похвалитися.
За словами Анни, адаптація в чужій країні давалася їй дуже важко і навіть був момент коли вона хотів повернутися в Росію.
Але в підсумку дочка Заворотнюк все-таки здобула освіту в США. Анна повернулася в Росію через хворобу мами. Зараз дочка актриси розвиває свій блог в Instagram, а ось про здоров'я мами Анна воліє мовчати.
Дочки Анастасії Заворотнюк була потрібна допомога психолога – подробиці в сюжеті:
Ще кілька новин про дочку Анастасії Заворотнюк:
- Раніше Анна Заворотнюк публічно зізналася, що вже два роки бореться з клінічною депресією .
- Ми також повідомляли, що Анна Заворотнюк не може впоратися зі стресом .