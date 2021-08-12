Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Звезды Украинские

Дочка Притулы заставила его сделать тату в виде розового единорога на груди (фото)

Дарина Алексеева
12 августа, 13:49
Телеведущий Сергей Притула показал результаты отдыха с маленький дочкой – милейшее детское тату-наклейку. Фото умилило поклонников шоумена

Сергей Притула с дочкой / Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула, который ранее прокомментировал "антихристианское" выступление Batushka, сделал селфи, сидя за рулем авто. Телеведущий оттянул воротник футболки, чтобы показать временное тату в виде розового единорога, которое, судя по всему, его уговорила сделать дочь Соломия.

Снимком Сергей поделился в своем Instagram-аккаунте.

Когда у тебя есть 4-летняя дочка, – написал Сергей Притула.

Поклонники шоумена бурно отреагировали на фото.

  • "Сергей, ждем в следующий раз макияж как у куклы барби, или окрашенные волосы детскими красками"
  • "Ждите педикюр, когда крепче заснете. На сон надевайте носочки"
  • "Не сваливай это на дочь. Согласись, ты сам хотел такую тату, но не было возможности, пришлось ждать еще четыре года"

4-летняя Соломия родилась в браке Сергея Притулы и его второй супруги Екатерины Сопельник. У пары есть еще одна дочь – Стефания, которая родилась в мае этого года.

Сергей Притула со своей супругой Екатериной / Фото: facebook.com/katerina.sopelnik

От первой супруги – Юлии Андрийчук – у Сергея Притулы есть сын Дмитрий, которому уже 13 лет.

Сергей Притула с детьми – Дмитрием и Соломией / Фото: instagram.com/siriy_ua

Смотрите в сюжете, как Сергей Притула проводил время с семьей во время локдауна:

Узнайте другие новости на тему:

Реклама