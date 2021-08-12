Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Зірково Українські

Дочка Притули змусила його зробити тату в вигляді рожевого єдинорога на грудях (фото)

Даріна Алєксєєва
12 серпня, 13:49
Телеведучий Сергій Притула показав результати відпочинку з маленький донькою – наймиліше дитяче тату-наклейку. Фото розчулило шанувальників шоумена

Сергій Притула з донькою / Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула, який раніше прокоментував "антихристиянський" виступ Batushka, зробив Селфі, сидячи за кермом авто. Телеведучий відтягнув комір футболки, щоб показати тимчасове тату в вигляді рожевого єдинорога, яке, судячи з усього, його вмовила зробити дочка Соломія.

Знімком Сергій поділився у своєму Instagram-акаунті.

Коли у тебе є 4-річна донька, – написав Сергій Притула.

Шанувальники шоумена бурхливо відреагували на фото.

  • "Сергій, чекаємо наступного разу мейкап як у ляльки барбі, або пофарбоване волосся дитячими фарбами"
  • "Чекайте педикюр, коли міцніше заснете. На сон одягайте шкарпетки"
  • "Не звалюй це на доньку. Погодься, ти сам хотів таку тату, але не було можливості, прийшлося чекати ще чотири роки"

4-річна Соломія народилася в шлюбі Сергія Притули і його другої дружини Катерини Сопельник. У пари є ще одна дочка – Стефанія, яка народилася в травні цього року.

Сергій Притула зі своєю дружиною Катериною / Фото: facebook.com/katerina.sopelnik

Від першої дружини – Юлії Андрійчук – у Сергія Притули є син Дмитро, якому вже 13 років.

Сергій Притула з дітьми – Дмитром і Соломією / Фото: instagram.com/siriy_ua

Дивіться в сюжеті, як Сергій Притула проводив час з сім'єю під час локдауну:

Дізнайтеся інші новини на тему:

Реклама