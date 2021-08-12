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Сын Стаса Пьехи, которого избила соседка, к полноценной жизни вернется не скоро

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
12 августа, 12:24
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Сын известного певца получил многочисленные травмы вследствие нападения на него соседки. Недавно мальчика выписали из больницы
Экс-супруга Стаса Пьехи рассказала о состоянии здоровья Пети
Экс-супруга Стаса Пьехи рассказала о состоянии здоровья Пети / Фото: instagram.com/wolfieha

Экс-супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова решила не комментировать обвинения во лжи об избиении сына, но рассказала у себя в Instagram как себя сейчас чувствует семилетний Петя.

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Мальчика ждет второй этап обследования, которое покажет всю картину о его состоянии здоровья.

К полноценной жизни сын не вернулся, и вернётся не скоро. С ним плотно работает психолог, которая сделала заключение о пост-травматическом стрессовом расстройстве. Сон, к сожалению, тоже не до конца восстановился — сын спит беспокойно, часто просыпается — специалисты это также связывают со случившимся, – рассказала Наталья.

Как сейчас себя чувствует сын Стаса Пьехи
Как сейчас себя чувствует сын Стаса Пьехи / Фото: instagram.com/knyaginya

Мама мальчика добавила, что сейчас Пете запретили заниматься спортом и теперь он не сможет ходить на футбол.

Никаких физнагрузок, только спокойные прогулки на природе. В общем, жизнь маленького мальчика сильно изменилась, но пока мы с этим ничего поделать не можем, – поделилась экс-супруга певца.

Почему избили сына Стаса Пьехи:

Инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

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В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

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