Долина растрогала поклонников видео с посиделок у Пугачевой: Как душевно

Лариса Долина опубликовала архивное видео, снятое несколько лет назад в Юрмале, когда певица гостила со своей дочкой и внучкой в гостях у Аллы Пугачевой

Лариса Долина опубликовала архивные кадры с участием Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Лариса Долина продолжает делиться с подписчиками кадрами из личного архива. Не так давно певица опубликовала фото со встречи с близкими друзьями, а теперь на страничке в Instagram появилось видео, как Долина с внучкой и дочкой гостили у Аллы Пугачевой.

На опубликованном видео из личного архива Алла Пугачева играет на рояле, а ее дочка маленькая Лиза, и внучка Ларисы Долиной Саша танцуют. За детьми наблюдает дочь Долиной – Ангелина.

"Уникальное видео. Юрмала, несколько лет назад, мы гостях у Аллы Пугачевой и Макса Галкина, наши детки еще совсем малыши, аккомпанирует Алла… Было очень уютно, вкусно, тепло и очень комфортно! Спасибо за гостеприимство и радушие. Любим вашу семью очень", – подписала видео Лариса Долина.

Максим Галкин уже успел отреагировать на публикацию Ларисы Долиной.

"Замечательные воспоминания! Взаимно!" – написал юморист.

В комментариях оценили архивное видео. Кто-то был в восторге от дочери Пугачевой и внучки Долиной, а кто-то оценил игру Аллы Борисовны на рояле.

"Детишки прелесть, ангелочки, а музыка божественная"

"Она – свет. Спасибо за эти кадры"

"Как душевно"

Напомним, недавно Максим Галкин поделился видео, на котором дети Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте перепели один из самых популярных треков на YouTube.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – двойняшки Гарри и Лиза, часто появляются в соцсетях родителей. Звездные наследники не стесняются камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты – поют, читают рэп, удивляют актерским талантом. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны. Например, многие считают, что дочь Пугачевой будет актрисой – в Сети не раз умилялись ее актерским навыкам.

Как Алла Пугачева занимается с сыном Гарри музыкой – смотрите сюжет: