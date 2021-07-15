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Дети Пугачевой и дочка Орбакайте перепели один из самых популярных треков на YouTube (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
15 июля, 09:51
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Юморист Максим Галкин порадовал поклонников новым видео в Instagram с участием их с Аллой Пугачевой детей и дочери Кристины Орбакайте
Дети Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте спели хит "Юность" группы Dabro
Дети Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте спели хит "Юность" группы Dabro / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Семья Аллы Пугачевой проводит лето в кругу семьи. Сейчас в замке певицы, который находится в деревне Грязь, гостит Кристины Орбакайте с дочкой Клавдией и супругом Михаилом Земцовым. Максим Галкин уже делился видео, как семья проводит время. Теперь юморист опубликовал в InstaStories, как двойняшки и внучка Пугачевой поют хит "Юность" группы Dabro.

Лиза и Гарри Галкины и Клавдия Земцова устроили караоке в личном театре звездной пары на территории их замка.

"Сводный хор Гаррик, Лиза и Клава", – подписал видео Максим Галкин.

В тренде

Песня "Юность" группы Dabro побила все рекорды по популярности. Клип на трек "Юность" набрал уже более 160 миллионов просмотров на YouTube, а в 2020 году трек попал в ТОП-100 мирового YouTube.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны. Например, многие считают, что дочь Пугачевой будет актрисой – в Сети не раз умилялись ее актерским навыкам.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, что ее дочь Клавдия Земцова хочет стать певицей. Сейчас звездная наследница занимается вокалом с преподавателем. Как поет внучка Аллы Пугачевой – смотрите в нашей материале.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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