Как Гросу делит бытовые обязанности с возлюбленным Полянским

GROSU рассказала о совместном быте с Романом Полянским / Фото: instagram.com/alina_grosu
На съемках шоу "Співають всі!" телеканала "Украина" певица Алина Гросу, которая недавно поплавала с дельфинами в Одессе, рассказала, находит ли она место в своем графике для занятия кулинарией и чем балует близких:
Конечно, пытаюсь успеть все! И дома я обязательно готовлю для себя и Ромы. Это может быть все, что угодно: лазанья, пасты, солянки, борщи, зразы, киши.
Кроме того, артистка рассказала, что они с ее возлюбленным Романом Полянским домашние обязанности не разделяют, отдавая предпочтение совместной работе. Так и в профессиональном плане.
Певица и актриса GROSU / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Алина Гроссу также похвалила работу Романа:
Рома переехал за мной в Украину и уже работает не только как актер, но и как режиссер. Он успел здесь отснять сериал, причем хороший, качественный, с шикарной командой.
Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как:
- Италия,
- Франция,
- Австралия,
- Нидерланды,
- Бразилия,
- Дания,
- Польша и другие.
Украина стала 18 страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель нового проекта телеканала "Украина" получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Ведущим вокального шоу "Співають всі" стал Владимир Остапчук.
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