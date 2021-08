Як Гросу ділить побутові обов'язки з коханим Полянським

GROSU розповіла про спільний побут з Романом Полянським / Фото: instagram.com/alina_grosu

На зйомках шоу "Співають всі!" співачка Аліна Гросу, яка нещодавно поплавала з дельфінами в Одесі, розповіла, чи знаходить вона місце в своєму графіку для заняття кулінарією і чим балує близьких:

Звичайно, намагаюся встигнути все! І вдома я обов'язково готую для себе і Роми. Це може бути все, що завгодно: лазанья, пасти, солянки, борщі, зрази, киші.

Крім того, артистка розповіла, що вони з її коханим Романом Полянським домашні обов'язки не поділяють, віддаючи перевагу спільній роботі. Так і в професійному плані.

Співачка і актриса GROSU / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Аліна Гроссу також похвалила роботу Романа:

Рома переїхав за мною в Україну і вже працює не тільки як актор, але і як режисер. Він встиг тут відзняти серіал, причому хороший, якісний, з шикарною командою.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як:

Італія,

Франція,

Австралія,

Нідерланди,

Бразилія,

Данія,

Польща та інші.

Україна стала 18 країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець нового проекту каналу "Україна" отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу "Співають всі" став Володимир Остапчук.

Аліна Гросу розповіла про розлучення, зради колишнього і нового кохання – дивіться відео:

Читайте матеріали по темі: