Як Гросу ділить побутові обов'язки з коханим Полянським

GROSU розповіла про спільний побут з Романом Полянським / Фото: instagram.com/alina_grosu
На зйомках шоу "Співають всі!" співачка Аліна Гросу, яка нещодавно поплавала з дельфінами в Одесі, розповіла, чи знаходить вона місце в своєму графіку для заняття кулінарією і чим балує близьких:
Звичайно, намагаюся встигнути все! І вдома я обов'язково готую для себе і Роми. Це може бути все, що завгодно: лазанья, пасти, солянки, борщі, зрази, киші.
Крім того, артистка розповіла, що вони з її коханим Романом Полянським домашні обов'язки не поділяють, віддаючи перевагу спільній роботі. Так і в професійному плані.
Співачка і актриса GROSU / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Аліна Гроссу також похвалила роботу Романа:
Рома переїхав за мною в Україну і вже працює не тільки як актор, але і як режисер. Він встиг тут відзняти серіал, причому хороший, якісний, з шикарною командою.
Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як:
- Італія,
- Франція,
- Австралія,
- Нідерланди,
- Бразилія,
- Данія,
- Польща та інші.
Україна стала 18 країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець нового проекту каналу "Україна" отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу "Співають всі" став Володимир Остапчук.
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