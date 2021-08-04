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Гросу умилила Сеть фото с Полянским в дельфинарии: Красивая пара

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
4 августа, 16:16
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Певица Алина Гросу и актер Роман Полянский поделились с поклонниками кадрами с фотосессии на отдыхе
Алина Гросу поделилась фото с отдыха с Романом Полянским
Алина Гросу поделилась фото с отдыха с Романом Полянским / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу вместе с мамой, папой, младшим братом Мишей и бойфрендом, актером Романом Полянским отправились на отдых в Одессу. Певица больше не скрывает свои отношения с актером и с удовольствием делится совместными фото с возлюбленным.

Пара посетила дельфинарий, где поплавала с дельфинами. Фото Алина опубликовала в Instagram.

Спасибо за невероятные эмоции любимым дельфинам. Мы с семьей счастливы до невозможности и хоть родители с Мишкой предпочли только наблюдать, гладить дельфинов и смотреть вечернее шоу – это лучшее начало папиного дня рождения, – подписала снимки Алина.

Алина Гросу опубликовала новые фото с Романом Полянским
Алина Гросу опубликовала новые фото с Романом Полянским / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский на отдыхе в Одессе
Алина Гросу и Роман Полянский на отдыхе в Одессе / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу поделилась фото с совместного отдыха с Романом Полянским
Алина Гросу поделилась фото с совместного отдыха с Романом Полянским / Фото: instagram.com/alina_grosu

В комментариях многие отметила, что Алина и Роман красиво смотрятся вместе.

  • "Какие вы милашки"
  • "Очень красивые"
  • "Очень рада, что вы вместе"
  • "Очень позитивные фоточки"
  • "Красивая пара"

О новом романе Алины Гросу заговорили еще в начале этого года, когда певица начала постить фото с Романом Полянским. Исполнительница некоторое время не подтверждала, что у нее романтические отношения с актером, но в интервью говорила, что "и так все понятно".

Алина Гросу и Роман Полянский дали интервю программе "Зірковий шлях":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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