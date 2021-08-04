Гросу умилила Сеть фото с Полянским в дельфинарии: Красивая пара

Певица Алина Гросу и актер Роман Полянский поделились с поклонниками кадрами с фотосессии на отдыхе

Алина Гросу поделилась фото с отдыха с Романом Полянским / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу вместе с мамой, папой, младшим братом Мишей и бойфрендом, актером Романом Полянским отправились на отдых в Одессу. Певица больше не скрывает свои отношения с актером и с удовольствием делится совместными фото с возлюбленным.

Пара посетила дельфинарий, где поплавала с дельфинами. Фото Алина опубликовала в Instagram.

Спасибо за невероятные эмоции любимым дельфинам. Мы с семьей счастливы до невозможности и хоть родители с Мишкой предпочли только наблюдать, гладить дельфинов и смотреть вечернее шоу – это лучшее начало папиного дня рождения, – подписала снимки Алина.

Алина Гросу опубликовала новые фото с Романом Полянским / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский на отдыхе в Одессе / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу поделилась фото с совместного отдыха с Романом Полянским / Фото: instagram.com/alina_grosu

В комментариях многие отметила, что Алина и Роман красиво смотрятся вместе.

"Какие вы милашки"

"Очень красивые"

"Очень рада, что вы вместе"

"Очень позитивные фоточки"

"Красивая пара"

О новом романе Алины Гросу заговорили еще в начале этого года, когда певица начала постить фото с Романом Полянским. Исполнительница некоторое время не подтверждала, что у нее романтические отношения с актером, но в интервью говорила, что "и так все понятно".

Алина Гросу и Роман Полянский дали интервю программе "Зірковий шлях":

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