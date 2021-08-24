Дорофеева в неоновом костюме спела рок-версию "Ой там, на горі" на концерте ко Дню Независимости

Надя Дорофеева спела народную украинскую песню на концерте ко Дню Независимости / Фото: Скриншот из YouTube

Надя Дорофеева облачилась в неоново-желтый костюм, сделала две косички, яркий макияж, взяла электро-гитару в руки и исполнила рок-версию трагичной песни "Ой там, на горі".

Скриншот: YouTube

Ранее Надю, которая начала свою сольную карьеру в ноябре прошлого года, многие обвиняли за отсутствие в ее репертуаре песен на украинском языке.

Скриншот: YouTube

Многим хотелось чаще слышать, как Надя поет на государственном языке. К примеру, песня "Дим" группы "Время и Стекло" стала очень популярной и понравилась слушателям. Многие ждали, что группа запишет новые хиты на украинском, но коллектив распался и теперь Надя и Позитив больше не записывают совместные композиции.

Реклама

Скриншот: YouTube

Концерт ко Дню Независимости, который проходит на "Олимпийском" в Киеве, начался в 21:00. На мероприятии уже успели выступить такие знаменитости, как Ирина Билык, TAYANNA, группа KAZKA, Христина Соловий, Олег Винник, Олег Скрипка и другие.

На праздничном концерте выступила София Ротару, которая недавно пела на "Новой волне" в Сочи. К слову, недавно Игорь Кондратюк заявил, что "не выпускал бы" Софию Михайловну на сцену концерта ко Дню Независимости Украины.

Мы также делали подборку звезд, которые поздравили Украину с 30-летием провозглашения независимости.