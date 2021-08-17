Достоин. Заслужил: Алексей Мочанов поделился воспоминанием о Кузьме Скрябине в день его рождения

Алексей Мочанов посвятил пост Андрею Кузьменко в день его рождения / Фото: facebook.com/alex.mochanov

17 августа Андрею Кузьменко, чья мама обвинила украинский лейбл в попытке украсть песни сына, могло исполниться 53 года. Многие помнят его как доброго человека с отличным чувством юмора.

Вот и гонщик Алексей Мочанов напомнил о лучших качествах Кузьмы в своем посте. Мочанов вспомнил забавный вопрос артиста:

Когда-то Андрей спросил меня: "Чувак, вот ты спортсмэн. Скажи, про биатлон: як може людина, у якой е ружжо, прийти до финишу не першим?" Чувство юмора, чувство собственного достоинства, чувство такта, эрудиция, кругозор, порядочность, трудолюбие и жизнелюбие – все это Андрей, – написал Мочанов в соцсети.

Он попросил помянуть Андрея Кузьменко и поставить за него свечу. "Достоин. Заслужил. Скучаю. Скорблю", – добавил Алексей.

Как погиб Андрей Кузьменко

Фронтмен группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года – рано утром его джип Toyota на большой скорости столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте.

Андрей Кузьменко погиб в 2015 году / Фото: instagram.com/skryabinband

Трагическое событие всколыхнуло всю Украину, ведь Кузьма был кумиром миллионов, волонтером, другом, советником, актером, продюсером для многих молодых исполнителей, патриотом.

Ранее вдова Андрея Кузьменко – Светлана Бабийчук – рассказала, как артист отпраздновал свой последний день рождения. По ее словам, торжество по случаю 46-летия известного музыканта затянулось до раннего утра.

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