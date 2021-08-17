Гідний. Заслужив: Олексій Мочанов поділився спогадом про Кузьму Скрябіна в день його народження

Олексій Мочанов присвятив пост Андрію Кузьменко в день його народження / Фото: facebook.com/alex.mochanov

17 серпня Андрію Кузьменко, чия мама звинуватила український лейбл в спробі вкрасти пісні сина, могло виповнитися 53 роки. Багато хто пам'ятає його як добру людину з відмінним почуттям гумору.

Ось і гонщик Олексій Мочанов нагадав про кращі якості Кузьми в своєму пості. Мочанов згадав смішне запитання артиста:

Колись Андрій запитав мене: "Чувак, ось ти спортсмен. Скажи, про біатлон: як може людина, у якой є ружжо, прийти до фінішу не першим?" Почуття гумору, почуття власної гідності, почуття такту, ерудиція, кругозір, порядність, працьовитість і життєлюбність – все це Андрій, – написав Мочанов в соцмережі.

Він попросив пом'янути Андрія Кузьменка і поставити за нього свічку. "Гідний. Заслужив. Сумую" , – додав Олексій.

Як загинув Андрій Кузьменко

Фронтмен гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув в ДТП 2 лютого 2015 року – рано вранці його джип Toyota на великій швидкості зіткнувся із молоковозом. Від отриманих травм музикант помер на місці.

Андрій Кузьменко загинув в 2015 році / Фото: instagram.com/skryabinband

Трагічна подія сколихнула всю Україну, адже Кузьма був кумиром мільйонів, волонтером, радником, актором, продюсером для багатьох молодих виконавців, патріотом.

Раніше вдова Андрія Кузьменка – Світлана Бабійчук – розповіла, як артист відсвяткував свій останній день народження. За її словами, урочистості з нагоди 46-річчя відомого музиканта затягнулося до раннього ранку.

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