Гідний. Заслужив: Олексій Мочанов поділився спогадом про Кузьму Скрябіна в день його народження

Олексій Мочанов присвятив пост Андрію Кузьменко в день його народження / Фото: facebook.com/alex.mochanov
17 серпня Андрію Кузьменко, чия мама звинуватила український лейбл в спробі вкрасти пісні сина, могло виповнитися 53 роки. Багато хто пам'ятає його як добру людину з відмінним почуттям гумору.
Ось і гонщик Олексій Мочанов нагадав про кращі якості Кузьми в своєму пості. Мочанов згадав смішне запитання артиста:
Колись Андрій запитав мене: "Чувак, ось ти спортсмен. Скажи, про біатлон: як може людина, у якой є ружжо, прийти до фінішу не першим?" Почуття гумору, почуття власної гідності, почуття такту, ерудиція, кругозір, порядність, працьовитість і життєлюбність – все це Андрій, – написав Мочанов в соцмережі.
Він попросив пом'янути Андрія Кузьменка і поставити за нього свічку. "Гідний. Заслужив. Сумую" , – додав Олексій.
Як загинув Андрій Кузьменко
Фронтмен гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув в ДТП 2 лютого 2015 року – рано вранці його джип Toyota на великій швидкості зіткнувся із молоковозом. Від отриманих травм музикант помер на місці.
Трагічна подія сколихнула всю Україну, адже Кузьма був кумиром мільйонів, волонтером, радником, актором, продюсером для багатьох молодих виконавців, патріотом.
Раніше вдова Андрія Кузьменка – Світлана Бабійчук – розповіла, як артист відсвяткував свій останній день народження. За її словами, урочистості з нагоди 46-річчя відомого музиканта затягнулося до раннього ранку.
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