Друга ріка устроили издевательскую фотосессию перед посольством России в Латвии (фото)

Группа Друга ріка в Риге навестили российское посольство / Фото: instagram.com/drugarika, facebook.com/katerina.skurydina

Фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин из-за оккупантов остался без дома – рашисты уничтожили имущество музыканта в Гостомеле.

Недавно коллектив отправился в благотворительный тур по Европе, чтобы собрать средства для ВСУ. ДР уже отыграли концерты в Вильнюсе и Риге, а между выступлениями "навестили" российское посольство в столице Латвии.

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В марте на здании, расположенном напротив посольства РФ повесили огромный портрет Путина авторства Кришса Салманиса.

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Валерий Харчишин и Сергей Рега сделали несколько фотографий у посольства и баннера с артом, показав Путину средний палец. Кадры опубликовала в своем Facebook-профиле Екатерина Скуридина.

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Музыканты приняли участие в перфомансе, организованном активистами украинской диаспоры и неравнодушных латвийцев. Валерий Харчишин исполнил "Ой, у лузі червона калина" – смотрите видео:

В рамках своего европейского тура Друга ріка сыграют также в Таллине, Праге и Брно. Ранее коллектив собирал деньги для защитников Мариуполя.

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