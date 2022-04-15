Алексей Дурнев поиздевался над уничтоженным русским флагманом "Москва": "Это магия!"

Ранее мы рассказывали, как Алексей Дурнев прошелся по Джигану и Тодоренко, игнорирующим войну в Украине. Но это не все новости от популярного блогера. В новом интервью Владимиру Полуеву в эфире Youtube-канала "Украина 24" блогер предложил стратегию уничтожения врага силой мысли и с помощью мем-аффирмаций.

Алексей Дурнев убежден, что у мемов есть срок жизни. Так, к примеру, блогер уверен, что мем о Чернобаевке может отойти, когда там прекратятся боевые действия. Впрочем, есть среди мемов и "вечные".

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Лучше всего работает тот, что чаще всего выныривает из эфира. Такие мемы, как корабль, остаются навсегда,

- подчеркнул блогер.

История с мемом о российском корабле, который должен пойти в известном направлении, по мнению медийного эксперта, не лишена мистики. Он объяснил, что мем мог сработать как афирмация или эгрегор, накопивший энергию из-за частого повторения и приведший к конкретным последствиям.

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История с кораблем, учитывая, что корабль отправился по курсу, – это мистика. Только представьте, весь мир посылает корабль в заданном направлении, и тот наконец загорелся. Это ведь магия,

- сказал блогер.

Он в шутку добавил, что в работе с мемами уже, возможно, есть смысл "переключиться на конкретного человека".

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Напомним, ранее Коля Серга посвятил стих уничтоженному крейсеру "Москва".