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"А Бог им чётко отвечает, что "нах*й это не ко мне"": Серга посвятил стихи уничтоженному крейсеру "Москва"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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14 апреля, 19:18
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Артист сочинил стих, переделав поэзию российского поэта Михаила Лермонтова "Бородино". Это надо услышать!
Украинский артист опубликовал очень актуальный стих
Украинский артист опубликовал очень актуальный стих / Фото: скриншот, thekolya

Коля Серга – один из тех украинских артистов, которые в карман за словом не лезут, говоря о звездах-рашистах и комментируя публично те или иные события. И сейчас у всех на слуху стихотворение музыканта, который теперь служит в ВСУ, посвященный уничтожению российского крейсера "Москва".

Артист "подправил" стих российского поэта Михаила Лермонтова – "Бородино".

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Сегодня один из российских военных кораблей, а именно флагман "москва", напоролся на украинский х*й, даже на два. К этому событию мы с Лермонтовым написали оду!

Текст стиха Коли Серги прилагается:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
"москва", спаленная пожаром, была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые,
да говорят ещё какие!
Теперь во власти Нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
Матросы в суматохе ссутся,
Шугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им чётко отвечает,
Что "нах*й это не ко мне".
А за москвой "победоносец"
Уткнёт в песок под морем носик,
Драматургично, как в кино,
"калининград" и остальные,
Друг с другом тесно, как родные,
Украсят филигранно дно.
Затопим злобные корыта,
И будет горизонт открытым,
Уйдёт из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
И станут берега Одессы
Столицей дайвинга, друзья!

Это надо услышать в исполнении Коли Серги!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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