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"Они тупые": Алексей Дурнев жестко прошелся по Джигану и Тодоренко, игнорирующим войну в Украине

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 апреля, 22:03
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Пост со свечой не прокатит! – считает Дурнев. Блогер убежден, что украинские артисты должны открыто высказываться по поводу российской агрессии в Украине
Блогер высказал все, что думает об артистах-молчунах
Блогер высказал все, что думает об артистах-молчунах / Фото: открытые источники

О том, какая перспектива ждет украинцев, умалчивающих тему агрессии, работая в России во время войны, и недальновидности такой позиции – блогер Алексей Дурнев рассказал Владимиру Полуеву в эфире Youtube-канала "Украина 24".

Украинцы (живущие и работающие в России – прим. ред.) так себя ведут просто потому, что они – тупые!

– заявил Дурнев.

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По его убеждению, российские комики, не имеющие возможности спросить у родных в Украине, что здесь происходит и какие страшные вещи делают в нашей стране российские военные, выглядят не слишком убедительно, называя войну "спецоперацией". Впрочем, это то, что они слышат по российскому ТВ.

В то же время украинские граждане в РФ могут общаться с родственниками в Украине и потому точно владеют достоверной информацией о страшном положении вещей в нашей стране сегодня.

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Если Сабуров имеет доступ только к российскому телевидению и повторяет тезис о "спецоперации", то Регина Тодоренко может позвонить маме в Одессу. Но она не слишком умный человек, как Джиган. Они просто решили пересидеть,

– сказал блогер.

Регина Тодоренко

По его мнению, постов со свечами в этой ситуации мало.

Мы здесь не скажем, здесь свечу запостим, здесь черный экранчик, пересидим, и все кончится. Это их стратегия. Но могу еще раз отметить: она не приведет ни к какому результату,

- резюмировал Дурнев.

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Блогер убежден, что, несмотря на наличие украинского гражданства, вряд ли вышеупомянутые "звезды" смогут приезжать в Украину после победы последней в войне.

Также сейчас обсуждают обращение Пьера Ришара к Путину из-за войны в Украине.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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