Джанабаева после родов сразила шикарным бюстом и утащила Меладзе на свиданку (видео)

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева продемонстрировала роскошную фигуру в ироничном ролике, который сняла со своим супругом

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе сняли юмористический ролик / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Певица Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, которые недавно сбежали от детей плавать в озере под грозой, придумали новую "авантюру". В юмористичном ролике артистка и певец воспели оду парам, которые недавно стали родителями.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Альбины, певица прихорашивается, облачается в вечерний наряд с глубоким вырезом в области декольте, надевает туфли на каблуках и эффектно появляется перед супругом. Меладзе, в свою очередь, тоже надевает парадный костюм и выходит к любимой.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе устроили свидание на кухне / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Только вот все планы вмиг рушатся, когда начинается детский плачь и прерывает их романтическую идиллию.

Альбина Джанабаева добавила хештег "заметки родаков".

Напомним, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями 12 апреля этого года. Для певца новорожденная девочка стала уже шестым ребенком.

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