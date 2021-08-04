Джанабаева после родов сразила шикарным бюстом и утащила Меладзе на свиданку (видео)

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе сняли юмористический ролик / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva
Певица Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, которые недавно сбежали от детей плавать в озере под грозой, придумали новую "авантюру". В юмористичном ролике артистка и певец воспели оду парам, которые недавно стали родителями.
На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Альбины, певица прихорашивается, облачается в вечерний наряд с глубоким вырезом в области декольте, надевает туфли на каблуках и эффектно появляется перед супругом. Меладзе, в свою очередь, тоже надевает парадный костюм и выходит к любимой.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе устроили свидание на кухне / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva
Только вот все планы вмиг рушатся, когда начинается детский плачь и прерывает их романтическую идиллию.
Альбина Джанабаева добавила хештег "заметки родаков".
Напомним, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями 12 апреля этого года. Для певца новорожденная девочка стала уже шестым ребенком.
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