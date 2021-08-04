Джанабаєва після пологів вразила шикарним бюстом і пішла з Меладзе на побачення (відео)

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе зняли гумористичний ролик / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva
Співачка Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе, які нещодавно втекли від дітей плавати в озері під грозою, вигадали нову "авантюру". В гумористичному ролику артистка і співак оспівали оду парам, які недавно стали батьками.
На відео, опублікованому в Instagram-акаунті Альбіни, співачка чепуриться, одягається в вечірнє вбрання з глибоким вирізом в області декольте, взуває туфлі на підборах і ефектно з'являється перед чоловіком. Меладзе, своєю чергою, теж одягає парадний костюм і виходить до коханої.
Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе влаштували побачення на кухні / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva
Тільки от усі плани вмить руйнуються, коли роздається дитячий плач, який перериває їхню романтичну ідилію.
Альбіна Джанабаєва додала хештег "замітки родаків".
Нагадаємо, що Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе стали батьками 12 квітня цього року. Для співака новонароджена дівчинка стала вже шостою дитиною.
Зірки згадують, як і де випадково зустрічали своїх колишніх – дивіться відео:
Дізнайтеся інші новини на тему:
- Ексдружина Валерія Меладзе яскраво відповіла Джанабаєвій на її пост в соцмережі. Ірина Меладзе знову згадала обставини, при яких вона розлучилася зі співаком.
- Альбіна Джанабаєва зізналася Собчак, що ставила Меладзе ультиматум – або вона, або дружина.
Новини на цю ж тему: