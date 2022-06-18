Дженнифер Энистон не могла сниматься в кино из-за войны: Украина была в двух шагах!

Дженнифер Энистон едва не отказалась от съемок из-за войны в Украине / Фото: Getty Images

С первых дней войны в Украине Дженнифер Энистон выразила свою поддержку нашему народу, а особенно украинским женщинам – голливудскую актрису восхитили их сила и героизм.

В недавнем интервью журналу People звезда сериала "Друзья" призналась, что очень эмоционально отреагировала на новости о военных действиях в Украине.

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В феврале Энистон находилась на съемках фильма "Загадочное убийство 2" в Париже, где и узнала, что Россия ввела свои войска на наши территории. Тогда, по словам актрисы, она была очень напугана и поняла, что не может сниматься в развлекательном фильме, когда в другой стране гибнут люди.

Это было три месяца вдали от дома. И это было сложно, не только потому, что я была далеко от своих собак. Кроме того, Украина была в двух шагах, – сказала Энистон.

Актриса призналась, что чувствовала себя бесполезной, ведь никак не могла помочь украинцам остановить войну. Спустя некоторое время Энистон все же приняла решение вернуться к съемкам.

Я напомнила себе, что это то, что нужно людям. Люди хотят смеяться. Людям нужны комедии. Людям нравится на минуту не думать о плохом, – отметила актриса.

Ранее еще одна звезда Голливуда, Анджелина Джоли, призывала мир помочь детям, ставшим жертвами войны.