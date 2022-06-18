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Анджелина Джоли призывает мир помочь детям, ставшим жертвами войны

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 июня, 14:18
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Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев отметила, что самые большие последствия войны несут невинные дети
Анджелина Джоли рассказала о раненых и убитых детях в Украине
Анджелина Джоли рассказала о раненых и убитых детях в Украине / Фото: Pinterest, UNICEF

С первых дней полномасштабной войны Анджелина Джоли выразила свою поддержку украинскому народу. Более того, она лично приезжала во Львов и общалась с детьми-переселенцами.

Звезда продолжает говорить о войне в Украине, особенно обращая внимание на пострадавших и погибших детей.

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В Instagram актриса опубликовала пост, в котором указала, что почти 2/3 части детей из Украины были вынужденно перемещены. Как отметила Анджелина, с 24 февраля минимум 277 детей были убиты и 456 ранены.

Также Джоли рассказала, что в Украине в результате российских атак было повреждено и уничтожено минимум 256 учреждений здравоохранения и более 1800 школ.

Знаменитость отметила - самые большие последствия войны несут дети. Во всем мире дети составляют 30% населения, но также 41% – всех вынужденно перемещенных лиц.

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Совместные усилия, направленные на преодоление физических и эмоциональных проявлений травмы, должны удовлетворять не только потребности детей в Украине, но и Афганистане, Йемене и многих других часто забытых конфликтов, которые финансируются гораздо ниже уровня, достаточного для удовлетворения потребностей детей, – объяснила Джоли.

Звезда подчеркнула, что общество должно оказывать более мощную помощь и поддержку детям.

Местные организации и организации, возглавляемые общиной, внедряют новые способы подключения детей к инструментам для обучения и питания для роста, чтобы помочь защитить их от худших последствий этой войны, но глобальный гуманитарный ответ может и должен быть сильнее, чтобы обеспечить это поколение детей ресурсами, необходимыми для начала лечения, – добавила актриса.

Отметим, что после визита в Украину Анджелина Джоли начала носить необычное украшение в поддержку нашего государства.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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