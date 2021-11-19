Дженнифер Лопес проведет Рождество вместе Беном Аффлеком и его бывшей женой – СМИ

Бывшая супруга Бена Аффлека проведет Рождество вместе с актером и Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Экс-супруга актера уже отмечала Хеллоуин вместе с парой. Как утверждают источники, все ладят друг с другом, а дети находятся в центре внимания. Известно, что дети Бена Аффлека уже подружились с близнецами Джей Ло.

Рождество – это все о детях. Несмотря на то, что Дженнифер Гарнер и Дженнифер Лопес полностью противоположны, они связаны детьми. Это может быть странно – провести каникулы с новой девушкой бывшего мужа, но Дженнифер все равно, что думают другие, – рассказал источник журналистам OK!

Дженнифер Гарнер / Фото: AFP

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Лопес и Гарнер не собираются становится лучшими подругами, но они понимают, что важно наладить хорошие отношения.

Я сомневаюсь, что вы увидите, Дженнифер в клипе Джей Ло, или как они вместе посещают показ Versace. Также мала вероятность, что они станут вместе печь печенье. Но когда у вас есть деть, и бывший начинает встреться с кем-то, вы трое связаны друг с другом так или иначе. Дженнифер (Гарнер) полна решимости построить дружественные отношения с Джей Ло, чтобы их детям не было неловко, – отметил источник.

Напомним, у Бена Аффлека трое детей: 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и 9-летний Самуэль. Дженнифер Лопес воспитывает 13-летних близнецов Эмме и Макса.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек часто попадают в поле зрения папарацци. Наверняка фото с семейного торжества появятся в Сети. Уверены, эти снимки буду обсуждать еще несколько дней, и вот почему.

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