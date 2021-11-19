Дженніфер Лопес проведе Різдво разом з Беном Аффлеком та його колишньою дружиною – ЗМІ

Колишня дружина Бена Аффлека проведе Різдво разом з актором та Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Ексдружина актора вже відзначала Геловін разом із парою. Як стверджують джерела, всі ладнають одне з одним, а діти перебувають у центрі уваги. Відомо, що діти Бена Аффлека вже потоваришували з близнюками Джей Ло.

Різдво – це все про дітей. Незважаючи на те, що Дженніфер Гарнер та Дженніфер Лопес повністю протилежні, вони пов'язані дітьми. Це може бути дивно – провести канікули з новою дівчиною колишнього чоловіка, але Дженніфер байдуже, що думають інші, – розповіло джерело журналістам ОК!

/ Фото: AFP

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Лопес та Гарнер не збираються ставати найкращими подругами, але вони розуміють, що важливо налагодити добрі стосунки.

Я сумніваюся, що ви побачите Дженніфер у кліп Джей Ло або як вони разом відвідують показ Versace. Також мала ймовірність, що вони стануть разом пекти печиво. Але коли у вас є діти, і колишній починає зустрітися з кимось, ви троє пов'язані одне з одним так чи інакше. Дженніфер (Гарнер) сповнена рішучості побудувати дружні стосунки з Джей Ло, щоб їхнім дітям не було ніяково, – зазначило джерело.

Нагадаємо, у Бена Аффлека троє дітей: 15-річна Вайолет, 12-річна Серафіна та дев'ятирічний Самуель. Дженніфер Лопес виховує 13-річних близнюків Емме та Макса.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек часто потрапляють у поле зору папараці. Напевно фото з сімейної урочистості з'являться у Мережі. Впевнені, ці знімки обговорюватиму ще кілька днів, і ось чому.

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