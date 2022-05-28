Дженнифер Лопес раскрыла правду о панических атаках и истощении: Я думала, что схожу с ума

Дженнифер Лопес рассказала о панических атаках / Фото: instagram.com/jlo

Внешности 52-летней Дженнифер Лопес может позавидовать любая молодая девушка, ведь суперзвезда всегда выглядит на все сто и готовится снова идти под венец с Беном Аффлеком.

Однако, по словам самой Джей Ло, не всегда ее состояние было таким. Певица призналась в своем блоге, что страдала от панических атак на фоне полного истощения организма.

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Как рассказала Лопес, серьезные проблемы со здоровьем начались у нее в начале карьеры. Тогда 20-летняя Дженнифер старалась на максимум выложиться в работе и не обращала внимание на слишком напряженный график.

Было время в моей жизни, когда я спала от трех до пяти часов в сутки. Я была на съемочной площадке весь день и всю ночь в студии, а по выходным устраивала гулянки и снимала видео. Мне было около 20 лет, и я думала, что непобедима, – рассказала Лопес.

Долгое время певица не осознавала, какой вред такой образ жизни может нанести ее здоровью. Понимание происходящего пришло к ней только во время одной из очень сложных панических атак.

Я сидела в трейлере, и вся работа и стресс, который она принесла с собой, в сочетании с недостаточным сном настигли меня. Я думала о том, что мне нужно сделать в тот день, и вдруг я почувствовала, что не могу двигаться. Я не могла ясно видеть, а затем физические симптомы, которые у меня были, начали меня пугать, и страх усилился. Я думала, что схожу с ума, – поделилась певица.

Тогда охранник звезды отвез ее к врачу, который объяснил Дженнифер, что происходит и как теперь ей следует изменить свою жизнь.

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С тех пор Лопес регулярно забоится о своем здоровье и никогда не пренебрегает отдыхом. Более того, она считает сон своим главным секретом молодости и красоты.

Я думаю о сне как о маленькой машине времени. Ты ложишься и входишь в пространство, где сохраняешь себя, а потом выходишь новым, более молодым человеком. Иногда я просыпаюсь и говорю: "Вау! Я только что потерял 10 лет со своего лица!". Вот что может сделать для вас хороший ночной сон, – рассказала свой секрет Дженнифер Лопес.

Напомним, уже в июле Дженнифер Лопес выступит на благотворительном концерте в Италии в поддержку Украины.