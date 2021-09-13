Дженнифер Лопес в топе и мини-юбке со шнуровкой сразила фигурой на церемонии MTV VMA (фото)

Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards-2021 / Фото: Getty Images

52-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес, которую Бен Аффлек спас от нападения фаната в Венеции, прибыла на церемонию MTV VMA в изумительном наряде. Знаменитость появилась на красной дорожке, а затем вышла на сцену в Барклайс-центре, чтобы вручить первую награду "Песня года" Оливии Родриго за песню drivers license.

Для мероприятия Джей Ло надела эффектный ансамбль, состоящий из черного топа со шнуровкой британского дизайнера David Koma и мини-юбки с блестками. Звезда была в босоножках на шпильках, демонстрируя стройные ноги и шикарный пресс.

Дженнифер Лопес на красной дорожке MTV VMA-2021 / Фото: Getty Images

Певица также опубликовала короткий ролик закулисья мероприятия у себя в Instagram. Видео собрало почти два миллиона лайков менее, чем за сутки.

Напомним, что несколько месяцев назад Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. Они были вместе около четырех лет.

Подробнее о расставании пары – смотрите в ролике:

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