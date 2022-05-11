Дженнифер Лопес выступит на благотворительном концерте в Италии в поддержку Украины

Джей Ло выступит на Капри, чтобы собрать средства для украинских беженцев / Фото: Pinterest, instagram.com/jenniferlopezbarbie

Поддержка во время войны очень необходима для украинского народа, который борется против рашистского нашествия, и это понимают мировые звезды. Сейчас многие знаменитости оказывают помощь Украине в тылу. Так, голливудский режиссер Кэри Фукунага уже больше месяца волонтерит в разных городах нашей страны. А британский актер Бенедикт Камбэрбетч решил поселить украинских беженцев в своем особняке.

Также присоединилась к помощи Украины Дженнифер Лопес. Как сообщает издание Wwd , певица выступит на благотворительном гала-концерте Luisa Via Roma, который состоится 30 июля в историческом месте острова Чертоза-ди-Сан-Джакомо.

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Отмечается, что часть средств, которые соберут во время концерта, перечислят в помощь украинским беженцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за нападения РФ.

Также во время этого концерта на видеосвязь выйдут представители UNICEF, которые сейчас находятся в Украине. Они расскажут о том, какие преступления совершают российские изверги в стране.

Кроме этого, в рамках акции покажут документальный фильм о недавней миссии в Иорданию, где проживают семьи из Сирии.

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Напомним, ранее Jerry Heil, "Антитіла", Алина Паш и другие звезды выступили на концерте в Варшаве в поддержку Украины.