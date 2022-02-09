Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли рассекретили имя новорожденной дочери

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / Фото: Getty Images
На днях актер Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз – у пары родилась девочка.
Поклонники с нетерпением ждали от супругов хоть какую-то информацию о новорожденной малышке и вот наконец-то Роузи опубликовала пост, где написала имя девочки.
Малышку назвали – Изабелла Джеймс Стейтем.
Модель также добавила фото, на котором маленькая Изабелла лежит в кроватке. Лица маленькой дочери супруги Стейтем пока не показывают, и не удивительно, ведь с рождения малышки прошла всего неделя.
В комментариях с рождением дочери пару поздравили много американских и мировых знаменитостей, среди них топ-модели Лили Элдридж и Марта Хант, звездный стилист Эмма Джейд Морисон и многие другие.
Напомним, что для Джейсона Стейтема и Роузи Хантингтон-Уайтли Изабелла стала вторым ребенком. Пара также воспитывает сына Джека Оскара Стейтема, сейчас старшему ребенку супругов уже четыре года. Джек появился на свет в июне 2017 года, он стал первенцем для обоих родителей.
Звездные родители не часто делятся снимками сына в социальных сетях и стараются пока держать Джека подальше от публичности.
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