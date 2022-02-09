Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Кутчера

Пышные и голые

Дочь Меладзе

Апгрейд Агузаровой

Тарзан-художник

Признания Вольновой
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

В семье Александра Серова родился долгожданный малыш: "Бесконечно счастлив"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 13:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мишель Серова сообщила радостное известие поклонникам – она подарила звездному отцу внука!
Дочь Александра Серова - Мишель - вновь стала мамой.
Дочь Александра Серова - Мишель - вновь стала мамой. / Фото: mishel_serova

Совсем недавно Кайли Дженнер и Тревис Скотт сообщили, что стали родителями, теперь же порадовала поклонников дочь Александра Серова – Мишель подарила мужу Роману сына, а звездному отцу – внука.

28-летняя Мишель поделилась счастливым событием в Instagram. Так, девушка опубликовала снимок с любимым. В кадре он нежно обнимает беременную жену. Такой романтичной фотографией звездная наследница сообщила, что она стала мамой сына Макара.

Реклама

Бесконечно счастливый день для нас с Ромой: мы стали родителями уже во второй раз. Теперь – нашего прекрасного мальчика! С днем ​​рождения, Макар! Здоровья, счастья и лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью! – подписала Серова фото.

Скриншот: Instagram/ mishel_serova

Также 28-летняя певица опубликовала в соцсети снимок прямо из больничной палаты – в день рождения малыша – 8 февраля. Она сообщила, что ее самочувствие нормальное.

Скриншот: Instagram/ mishel_serova

Фолловеры сразу поспешили оставить теплые слова в комментариях и поздравили семью с пополнением:

  • Мишель, дорогая, поздравляю! Какое счастье.
  • Ура! Долгожданный маленький мужчина. Поздравляю вас.
  • Мишелька, поздравляю вас с Ромой с рождением сына. Такая хороша семья.
Скриншот: Instagram/ mishel_serova

Отметим, что у Мишель и ее мужа Романа также есть однолетняя дочь Мия. Сейчас молодая мамочка находится в московской частной клинике, где обычно рожают все известные персоны.

Реклама
Скриншот: Instagram/ mishel_serova

Кратко о Мишель Серовой

Девушка родилась в браке Александра Серова со спортсменкой Еленой Стебеневой, которые развелись после 19 лет совместной жизни. Елена ранее признавалась, что причиной развода стало якобы рукоприкладство со стороны мужчины. Кроме того, артиста подозревают в изменах.

Девушку назвали таким экзотическим именем Мишель в честь актрис Мишель Мерсье и Мишель Пфайффер. Сам Серов восхищался этими артистками и мечтал, чтобы его дочь тоже пошла по творческому пути, что и случилось – она стала певицей.

В 2019 году Серова вышла замуж за российского бизнесмена Романа Жукова, а через год у них родилась дочь Мия.

Реклама

Ранее стало известно, что музыкант Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять