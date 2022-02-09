В семье Александра Серова родился долгожданный малыш: "Бесконечно счастлив"

Мишель Серова сообщила радостное известие поклонникам – она подарила звездному отцу внука!

Дочь Александра Серова - Мишель - вновь стала мамой. / Фото: mishel_serova

Совсем недавно Кайли Дженнер и Тревис Скотт сообщили, что стали родителями, теперь же порадовала поклонников дочь Александра Серова – Мишель подарила мужу Роману сына, а звездному отцу – внука.

28-летняя Мишель поделилась счастливым событием в Instagram. Так, девушка опубликовала снимок с любимым. В кадре он нежно обнимает беременную жену. Такой романтичной фотографией звездная наследница сообщила, что она стала мамой сына Макара.

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Бесконечно счастливый день для нас с Ромой: мы стали родителями уже во второй раз. Теперь – нашего прекрасного мальчика! С днем ​​рождения, Макар! Здоровья, счастья и лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью! – подписала Серова фото.

Также 28-летняя певица опубликовала в соцсети снимок прямо из больничной палаты – в день рождения малыша – 8 февраля. Она сообщила, что ее самочувствие нормальное.

Фолловеры сразу поспешили оставить теплые слова в комментариях и поздравили семью с пополнением:

Мишель, дорогая, поздравляю! Какое счастье.

Ура! Долгожданный маленький мужчина. Поздравляю вас.

Мишелька, поздравляю вас с Ромой с рождением сына. Такая хороша семья.

Отметим, что у Мишель и ее мужа Романа также есть однолетняя дочь Мия. Сейчас молодая мамочка находится в московской частной клинике, где обычно рожают все известные персоны.

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Кратко о Мишель Серовой

Девушка родилась в браке Александра Серова со спортсменкой Еленой Стебеневой, которые развелись после 19 лет совместной жизни. Елена ранее признавалась, что причиной развода стало якобы рукоприкладство со стороны мужчины. Кроме того, артиста подозревают в изменах.

Девушку назвали таким экзотическим именем Мишель в честь актрис Мишель Мерсье и Мишель Пфайффер. Сам Серов восхищался этими артистками и мечтал, чтобы его дочь тоже пошла по творческому пути, что и случилось – она стала певицей.

В 2019 году Серова вышла замуж за российского бизнесмена Романа Жукова, а через год у них родилась дочь Мия.

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Ранее стало известно, что музыкант Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз.