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Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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5 февраля, 00:15
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Сами знаменитости пока не подтвердили радостную новость
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем стали родителями во второй раз. Коллаж "Сегодня"
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем стали родителями во второй раз. Коллаж "Сегодня"

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли и известный американский актер Джейсон Стейтем во второй раз стали родителями.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Подробности

У пары родилась девочка еще несколько дней назад, роды прошли в Лондоне два дня назад. Сами звезды эту новость пока не подтвердили.

Старшему сыну пары Джеку Оскару Стейтему сейчас четыре года, о своей второй беременности Роузи сообщила в августе, опубликовав фото с округлившимся животом.

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Отметим, Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем стали родителями во второй раз.

Напомним, что недавно Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом.

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Ксения Тесленко
Ксения Тесленко Редакторка

Працювала редакторкою у науковому виданні, головним редактором газети у Київській області "Козинська громада". Хобі - спорт, здоровий і активний спосіб життя.

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