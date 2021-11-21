DZIDZIO влюблен в парня? Под маской любимицы певца Жирафы может скрываться MELOVIN

Фанты MELOVIN уверены, что их кумир прячется в костюме Жирафы / Фото: пресс-служба, Инстаграм
Один из звездных агентов грандиозного шоу "Маска" после того, как увидел на сцене таинственную Жирафу, шуточно заявил, что почти влюбился в нее – DZIDZIO уверен, что под костюмом скрывается девушка.
Но поклонники проекта заявляют, что образ этой любительницы драгоценных вещей примерял на себя известный украинский исполнитель MELOVIN.
Зрители убеждены в этом из-за того, что Жирафу на шоу постоянно называют самой меланхоличной и винтажной. Первые буквы этих слов совпадают с началом псевдонима певца и указываются на то, что Жирафа – это "он", а не "она"
- МЕЛанхоличная и ВИНтажная Жирафа! Обожаю.
- В куплетах его слышно очень. Это MELOVIN ❤️ Голос и манеру ни с кем не спутаешь.
- Господи, как можно сомневаться в таком бархатном тембре, струящемся и укрывающим теплым пледом холодную душу – MELOVIN неповторим.
- Этот голос неизменно вызывает мурашки у меня. MELOVIN всегда ВАУ.
- Подсказки подходят к артисту MELOVIN и местами слышен именно его голос.
Андрей Данилко согласен с мнением поклонников "Маски" – он первый из знаменитых детективов предположил, что поет именно мужчина. Окажется ли артист вместе с фанатами MELOVIN правы в том, что он действительно перевоплотился в Жирафу, вы сможете узнать только в следующих выпусках. Поэтому смотрите яркое шоу "Маска" каждую субботу на смартфоне с широким экраном.
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