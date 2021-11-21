DZIDZIO закоханий у хлопця? Під маскою улюблениці співака Жирафи може ховатися MELOVIN

Фанти MELOVIN упевнені, що їхній кумир ховається у костюмі Жирафи / Фото: прес-служба, Инстаграм

Один із зіркових детективів грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна" після того, як побачив на сцені таємничу Жирафу, жартівливо заявив, що майже закохався в неї – DZIDZIO упевнений, що під костюмом ховається дівчина.

Але шанувальники проекту заявляють, що образ цієї любительки дорогоцінних речей приміряв відомий український виконавець MELOVIN.

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Глядачі переконані у цьому через те, що Жирафу на шоу постійно називають наймеланхолійнішою та вінтажною. Перші літери цих слів збігаються з початком псевдоніма співака та вказуються на те, що Жирафа – це "він", а не "вона"

МЕЛанхолічна та вінтажна Жирафа! Люблю.

Жирафа! Люблю. У куплетах його чути дуже. Це MELOVIN ❤️ Голос та манеру ні з ким не сплутаєш.

Господи, як можна сумніватися в такому оксамитовому тембрі, що струмує теплим пледом, який вкриває холодну душу – MELOVIN неповторний.

Цей голос незмінно викликає мурашки у мене . MELOVIN завжди ВАУ.

. MELOVIN завжди ВАУ. Підказки підходять до артиста MELOVIN і подекуди чути саме його голос.

Жирафа в першому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Андрій Данилко згоден із думкою шанувальників "Маски" – він перший із знаменитих детективів припустив, що співає саме чоловік. Чи виявиться артист разом з фанатами MELOVIN правий у тому, що він справді перетворився на Жирафу, ви зможете дізнатися лише у наступних випусках. Тому дивіться яскраве шоу "Маска" щосуботи на смартфон з широким екраном.

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Чи ховається MELOVIN під маскою Жирафи? Так, там MELOVIN! Ні, там хтось інший! Там Поплавський! Складно сказати

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