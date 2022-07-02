Егор Крутоголов из "Дизель шоу" оправдался за невыплату гонорара режиссеру: подробности скандала

Егор Крутоголов отреагировал на разоблачение "Дизель Студио" Николаем Федосенковым / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях молодой режиссер Николай Федосенков рассказал в Сети о неприятной ситуации, которая сложилась во время его сотрудничества с "Дизель Студио". Парень говорит, что его "кинули на деньги". За свою работу он так и не получил обещанный гонорар. Режиссер писал руководству на этот счет. Однако ответа не получил.

Отметим, что Николай работал на "Дизель Студио" 10 месяцев. Сначала он был реквизитором, а затем ему предложили перейти на должность контентмейкера ТикТок "Дизель".

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Федосенков отметил, что у компании было время до 23 июня, чтобы выплатить ему всю задолженность. В случае не выплаты – он должен был рассказать об инциденте публике, что, собственно, и произошло.

На этот скандал уже отреагировали в Сети. В частности, возмущенная актриса Ксения Мишина спросила, проводятся ли "такие поступки "Дизель Студио" через букву Z в логотипе?".

Реакция Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instastories

Реакция Егора Крутоголова

После огласки актер "Дизель шоу" написал свою версию скандала в Instagram . Как отметил Крутоголов, ему не нравилось, как Федосенков выполняет свою работу. По словам Егора, он даже кричал на Николая и хотел его уволить. Но, как говорит Крутоголов, он дал шанс парню и предложил ему попробовать себя в другой творческой области – монтаж мемов для Интернета.

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Он сделал несколько роликов, что-то еще снимал, а потом началось полномасштабное вторжение и нам было (до сих пор есть) не до приколюшек. Через некоторое время он запросил за эти ролики сумму, не соответствующую рыночным ценам за подобную работу, и возможности студии во время войны ограничены, потому что мы не даем концертов и ничего не снимаем и пытаемся как-то аккумулировать и направлять средства на нужды ВСУ (в виде автомобилей ), – написал актер.

Далее Егор написал, что Федосенков "начал шантажировать" тем, что "в случае невыполнения его условий он разместит пост, который будет для компании антипиаром".

На что мои партнеры ответили, что мы не ведем переговоры с шантажистами. Но я попросил все же заплатить ему 50% от запрошенной суммы, потому что сейчас тяжелое время для всех. Он ее получил, а на следующий день разместил свой пост, – добавил актер.

Также Крутоголов высказался по поводу Ксении Мишиной, которая стала в защиту потерпевшего режиссера:

Ксения Мишина нас сравнила с рашистами из-за наличия буквы Z в названии компании. Мне особенно от нее досадно и отвратительно слышать о таких сравнениях, потому что мы стараемся делать все, что можем для нашей победы над рашистами, да и кроме того, она мне лично так нравилась. До этого момента.

А как же другие потерпевшие?

Откровенный пост Николая Федосенкова в Сети о невыплате прокомментировали и другие люди, работавшие на "Дизель Студио" и столкнувшиеся с подобными ситуациями.

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Настя Бугера тоже пережила такую несправедливость. Однако после первого месяца работы она ушла оттуда.

Скриншот Instastories

У меня и не в военное время такая история! Но после первого месяца я послала Алексея в кабинете лично! Да с радостью приобщусь к такой акции! Потому что это не имеет места в новой Украине, за которую люди отдают жизнь, – написала девушка под постом режиссера.

Еще Ольга Хмелевская поделилась, что и она попадала в такую беду.

Скриншот Instastories

У меня подобная ситуация была с Бланарем (основатель "Дизель Студио", – Ред.). Еще сотрудников он бросил на деньги и с Нового года несколько месяцев не выплачивал деньги. Он максимально непорядочный и гнилой человек, – написала женщина.

Один из пострадавших Артем Баланюк также рассказал о собственном опыте:

Скриншот Instastories

Я когда-то тоже сотрудничал с "Дизель Студио" как сценарист. И очень хорошо понимаю автора этого поста. Мое сотрудничество с ними тоже оказалось не очень приятным и в первую очередь из-за расчета за проделанную работу. Я добивался расчета почти год. А связи с руководством можно ждать месяцами, протирая штаны у их кабинета. И это все было еще задолго до войны, тогда у них не было "отмазок". Они относятся к своим работникам, как к грязи, – написал мужчина.

Николай Федосенков показал скриншот сообщения, которое ему прислал еще один потерпевший:

Скриншот Instastories

Не выплатили полную сумму. Требовали подписать по собственному желанию. Руководитель студии разрешает хамское общение с работниками.

А вот эти заявления Егор Крутоголов и компания "Дизель Стуидо" так и не комментировали.

Напомним, недавно Анастасия Приходько устроила публичные разборки с Потапом из-за войны.

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