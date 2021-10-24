Екатерина Кухар беременна – признание балерины на Танцях з зірками

Прима-балерина Екатерина Кухар / Фото: пресс-служба

Сразу после выступления Александры Зарицкой с Юрием Мешковым и Александром Прохоровым судьи принялись комментировать их танец.

Никто не ожидал, что кроме оценки выступления, Екатерина сделает важное заявление:

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Очевидно, что вы тренируетесь больше всех в этом шоу. Наконец-то в этом контемпе вы раскрыли ваши крылья, летали над паркетом. Я поверила в историю вашей любви! И, наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что жду ребенка (Екатерина говорила по-украински и сказала "при надії" – Ред.)

После ее заявления повисла пауза. Похоже, что все в зале, включая ведущего Юрия Горбунова, не сразу поняли, что происходит, либо просто опешили от такого признания.

Екатерина Кухар / Фото: Ростислав Рипка

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