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19-летний победитель Голоса-10 рассекретил пол будущего ребенка (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
21 сентября, 12:17
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Победитель вокального шоу Роман Сасанчин и его возлюбленная Иванна поделились в Instagram трогательным видео
Роман Сасанчин рассекретил пол будущего ребенка
Роман Сасанчин рассекретил пол будущего ребенка / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

19-летний Роман и 23-летняя Иванна сообщили, что у них будет девочка. Будущие родители лопнули шарик, из которого посыпалось розовое конфетти.

У нас будет дочь. И да, мы ждали нашу девочку с самого начала, как только узнали о беременности. Ощущение подсказывали, что там маленькая принцесска растет. Я ее еще не знаю, а люблю больше всего на свете, – написала невеста Сасанчина.

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Роман и Иванна обручились в июне этого года спустя год отношений. Сначала они жили в квартире, которую Роман получил после победы в вокальном шоу. Затем они переехали в Тернополь, чтобы помогать маме парня, боровшейся с коронавирусом.

Роман Сасанчин и его невеста Иванна долго не рассказывали о том, что ждут пополнение в семье из-за того, что боялись злых языков. В соцсетях молодые люди сообщили, что специально скрывали радостную новость.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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