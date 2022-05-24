Екатерина Репяхова вернулась к Виктору Павлику через 2 месяца расставания

2 месяца Екатерина Репяхова с сыном находились в Израиле / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика была у сестры в Израиле вместе с сыном и мамой. Она продолжала вести свой блог, в котором делилась подробностями жизни в другой стране и достижениями маленького Михаила . В то же время певец оставался на Родине и с концертами ездил к бойцам ВСУ.

Через два месяца разлуки Екатерина Репяхова наконец-то встретилась с мужем. В Instagram блогерша опубликовала трогательное видео их встречи.

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2 месяца разлуки и наша семья снова вместе. Навсегда, – подписала ролик жена Павлика.

Также Репяхова показала кадр, где Виктор Павлик с сыном, который был рад видеть отца. Блогерша отметила, что Михаил счастлив вернуться домой.

Скриншот Instagram

Фанаты также порадовались за воссоединение семьи:

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Миша такой радостный.

Рада за вас.

Какая невероятная любовь.

Так искренне.

Скриншот Instagram

Кроме того, Репяхова поделилась с поклонниками, что перелет был относительно спокойным. Однако на паспортном контроле в Германии блогерше "не повезло".

На паспортном контроле в Германии с нами парень общался не очень хорошо. Нам реально "везет" с мамой на таких. В подробности вдаваться не буду. Но он не верил, что мы возвращаемся в Украину в войну. Думал, что приехали жить в Германию из Израиля, – объяснила Екатерина.

Скриншот Instagram

Напомним, еще во время поездки в Израиль жена Виктора Павлика попала в очень неприятную ситуацию во время авиаперелета в Турции – ее с сыном не хотели пускать в самолет.

Отметим еще месяц назад Екатерина Репяхова рассекретила , что сделает по возвращении в Киев.