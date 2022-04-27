Жена Виктора Павлика рассказала, что сделает по возвращении в Киев

Уже почти месяц Екатерина Репяхова вместе с сыном Михаилом находится у родственников в Израиле. Блогерша признается, как только приедет в родной Киев, сделает все, что планировала, но всегда откладывала.
В Instagram жена Павлика показала список того, что она сделает в первую очередь по возвращении.
Я куплю себе много книг на украинском о брендинге и маркетинге. Я пойду на спорт. Я пойду на мастер-класс "Макияж для себя". Я поеду и просто погуляю по центру своего города, – перечислила Катя.
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Также Репяхова запланировала встретиться с подружками и просто кататься на машине по Бажана (улица в Дарницком районе – Ред.), слушая Романа Скорпиона и вспоминая, как "могла слушать конченого Михайлова".
Кроме того, жена Павлика мечтает заехать в аэропорт Борисполя.
Я до сих пор не верю, что нет уже той жизни… Я не могу до сих пор осознать, что у нас ее варварски отобрали… Мне так жаль, что в той проклятой стране лежат мои любимые бабушка и дедушка… Неужели я больше никогда не поеду к ним на могилу, – высказалась блогерша.
Ранее Репяхова рассказывала, что в Израиле она учится онлайн. Катя говорит, что это помогает отвлечься от всего ужаса.
Недавно жена Виктора Павлика показала подросшего сына и похвасталась его достижениями в 10 месяцев.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"