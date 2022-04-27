Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Мадонна свободна

Будни Леси

Нежность от Джа

Ступку захейтили

Новая роль Даши

Юэн женился
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Жена Виктора Павлика рассказала, что сделает по возвращении в Киев

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 апреля, 14:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Екатерина Репяхова, как и многие украинские переселенцы, очень хочет вернуться в родной дом
Екатерина Репяхова мечтает вернуться в Киев
Екатерина Репяхова мечтает вернуться в Киев / Фото: instagram.com/repyahovakate

Уже почти месяц Екатерина Репяхова вместе с сыном Михаилом находится у родственников в Израиле. Блогерша признается, как только приедет в родной Киев, сделает все, что планировала, но всегда откладывала.

В Instagram жена Павлика показала список того, что она сделает в первую очередь по возвращении.

Реклама

Я куплю себе много книг на украинском о брендинге и маркетинге. Я пойду на спорт. Я пойду на мастер-класс "Макияж для себя". Я поеду и просто погуляю по центру своего города, – перечислила Катя.

Также Репяхова запланировала встретиться с подружками и просто кататься на машине по Бажана (улица в Дарницком районе – Ред.), слушая Романа Скорпиона и вспоминая, как "могла слушать конченого Михайлова".

Кроме того, жена Павлика мечтает заехать в аэропорт Борисполя.

Реклама

Я до сих пор не верю, что нет уже той жизни… Я не могу до сих пор осознать, что у нас ее варварски отобрали… Мне так жаль, что в той проклятой стране лежат мои любимые бабушка и дедушка… Неужели я больше никогда не поеду к ним на могилу, – высказалась блогерша.

Ранее Репяхова рассказывала, что в Израиле она учится онлайн. Катя говорит, что это помогает отвлечься от всего ужаса.

Недавно жена Виктора Павлика показала подросшего сына и похвасталась его достижениями в 10 месяцев.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Поздравляем родителей
Александр Скичко

"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"

Наши в Голливуде
У них украинские корни
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять