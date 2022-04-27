Жена Виктора Павлика рассказала, что сделает по возвращении в Киев

Екатерина Репяхова, как и многие украинские переселенцы, очень хочет вернуться в родной дом

Екатерина Репяхова мечтает вернуться в Киев / Фото: instagram.com/repyahovakate

Уже почти месяц Екатерина Репяхова вместе с сыном Михаилом находится у родственников в Израиле. Блогерша признается, как только приедет в родной Киев, сделает все, что планировала, но всегда откладывала.

В Instagram жена Павлика показала список того, что она сделает в первую очередь по возвращении.

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Я куплю себе много книг на украинском о брендинге и маркетинге. Я пойду на спорт. Я пойду на мастер-класс "Макияж для себя". Я поеду и просто погуляю по центру своего города, – перечислила Катя.

Также Репяхова запланировала встретиться с подружками и просто кататься на машине по Бажана (улица в Дарницком районе – Ред.), слушая Романа Скорпиона и вспоминая, как "могла слушать конченого Михайлова".

Кроме того, жена Павлика мечтает заехать в аэропорт Борисполя.

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Я до сих пор не верю, что нет уже той жизни… Я не могу до сих пор осознать, что у нас ее варварски отобрали… Мне так жаль, что в той проклятой стране лежат мои любимые бабушка и дедушка… Неужели я больше никогда не поеду к ним на могилу, – высказалась блогерша.

Ранее Репяхова рассказывала, что в Израиле она учится онлайн. Катя говорит, что это помогает отвлечься от всего ужаса.

Недавно жена Виктора Павлика показала подросшего сына и похвасталась его достижениями в 10 месяцев.