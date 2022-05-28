Экс-лидеру "Тартака" Положинскому – 50 лет: Возможно, стану офицером, как мечтал

Александр Положинский отмечает юбилей - 50 лет / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Сегодня Александру Положинскому, который в феврале подписал контракт с ВСУ, исполняется 50 лет. Свой юбилей артист планировал отмечать совсем по-другому. О своем возрасте и дне рождения экс-лидер "Тартака" поделился в Instagram.

Сегодня мне исполняется 50 лет. И самому в это тяжело поверить. Я люблю поиронизировать по поводу своего возраста, но сейчас ни одной иронии на этот счет почему-то не просится. Ну, 50 – и 50. Не 150, в конце концов. 50 – это много. 50 – это до черта. Это полвека. Это два поколения. Многих моих сверстников уже нет. Многие прекрасные люди до 50 не дотянули, не дожили. А я дожил. Так у меня сложилось. И я намерен жить дальше, – пишет Положинский.

В то же время Александр отметил, что 50 – это "совсем мало" – столько еще он хотел бы "сделать, достичь и отдать". У музыканта много желаний, которые он надеется исполнить. Кроме этого, Положинский уже столкнулся с некоторыми "возрастными проблемами со здоровьем".

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Александру Положинскому исполнилось 50 лет / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Но, по словам музыканта, все это ничто по сравнению с войной, которую Россия развязала в нашей стране. Сейчас артист продолжает защищать Украину.

Мне 50. И я – солдат ВСУ, стрелок 47-го отдельного батальона. У меня есть форма и автомат. У меня есть командиры и товарищи по оружию. У меня есть много новых обязанностей и немного меньше прежних прав. Пока я не очень хороший солдат, но каждый день я стараюсь стать лучше. И стану. Может быть, даже офицером. Как мечтал когда-то, – написал Александр.

Лучшим подарком для Александра, по его словам, будет перевод денег для ВСУ. Музыкант указал реквизиты в своем Instagram.

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