Экс-менеджер Джей Ло объяснил, почему она решила не скрывать роман с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Экс-менеджер певицы Роб Шутер, который недавно назвал причину расставания Аффлека и Лопес 17 лет назад, утверждает – сейчас у пары все серьезно. Если бы для Дженнифер Лопес это было мимолетное увлечение, то она скрывала все тщательно и совместные фото с Аффлеком не попадали бы в Сеть.

Дженнифер не позволила бы нам увидеть, как они гуляют вместе в парке или на красной ковровой дорожке, если бы она не видела для них будущего. Они легко могли бы спокойно встретиться втайне и немного повеселиться вместе. Мир никогда бы об этом не узнал. Но тот факт, что они позволяют нам это увидеть, говорит мне, что все очень серьезно, – цитирует бывшего менеджера певицы таблоид Hola!

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Нью Йорке / Фото: Getty Images

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Роб Шутер отметил, 17 лет назад пара почти каждую неделю попадала на обложки всех крупных СМИ, за ней постоянно охотились папарацци – это, конечно же, влияло на отношения звезд. С появлением соцсетей все изменилось. Люди по-прежнему хотят знать о романе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, но нет такого давления, какое было раньше.

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