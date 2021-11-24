Экс-муж погибшей в ДТП с Собчак требует у ведущей $2 млн: То, что у меня внутри, стоит гораздо дороже

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сразу после аварии знаменитость вместе со своей командой пересела в другое такси и уехала в аэропорт, чем и спровоцировала критику в Сети. Впоследствии Собчак сообщала, что хотела связаться с близкими погибшей Екатерины Тарасовой, однако ей не удалось.

Теперь же бывший муж погибшей Антон Тарасов заявил, что требует компенсацию и от водителя Mercedes, повлекшего столкновение, и от Ксении. Так, он хочет отсудить у звезды 2 млн долларов.

Реклама

Известно, что у мужчины осталась общая с Катей дочь, которой семь лет.

По данным СМИ, ранее Тарасов категорически отказывался от помощи знаменитости. Но сейчас он изменил свое мнение.

Ксения Собчак рассказала, как прошел допрос касаемо ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Реклама

Более того, мужчина считает, что телеведущая недоговаривает о деталях трагедии и лжет.

Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и все такое. Спросил ее, имеет ли она отношение к адвокату водителя Maybach, она сказала: "Нет". Хотя я знал, что да. То есть я столкнулся с полной ложью. Она наврала даже в такой ситуации, – рассказал Тарасов в разговоре с "КП-Новосибирск".

Также мужчина опроверг слова Собчак, что пострадавшие живут неподалеку от нее, "поэтому их можно назвать практически соседями". Ксения подчеркивала, "если судьба свела их в какой-то одной точке, то чем сможет, тем поможет ".

Ксению Собчак допросили по делу о смертельном ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Реклама

Тарасов убежден, что слова Собчак – "показуха на камеру" да и только.

Это все ложь как о соседстве, так и о помощи. Вот она сидит в ошейнике передо мной. Якобы пострадала. И это тоже неправда. Никак она не пострадала – ехала на бронированной машине. Чем же она помогает? Я сказал им: "Перестаньте звенеть словом "помощь". Я лично ни одной копейки не взял, – заявил Антон.

По словам мужчины, Собчак предлагала оплатить работу психолога для его дочери, а также устроить ее в хорошую школу. Однако Тарасов отказался от такой помощи.

Ксения Собчак дала комментарий о жутком ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сейчас мужчина решился потребовать немалую сумму компенсации после того, как 28-летний водитель, ставший виновником ДТП, не принес никаких личных извинений.

Адвокат водителя ко мне приезжал. Я спросил: "Почему он даже не выразил сострадания?". Он мне ответил, что тот просто сошел с ума. Просто неадекватный. Я тогда заявил о компенсации в 2 миллиона долларов. То, что у меня внутри, стоит гораздо дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочери. После этого адвокат и Ксения испарились, – добавил Тарасов.

Что известно о ДТП с Собчак

9 октября, направляясь из Адлера в Красную Поляну, столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.

Одна из пассажирок Volkswagen скончалась на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Телеведущая находилась на пассажирском сиденье Mercedes и сама получила травмы при столкновении. Водитель элитного такси, в котором ехала Собчак, признал свою вину в смертельном ДТП.

Читайте также: