Экс-подопечная Константина Меладзе резала себя после того, как он разорвал с ней контракт

Диана Иваницкая рассказала о работе с Константином Меладзе после проекта "Хочу в ВИА Гру" / Фото: Instagram
Диана Иваницкая начали узнавать после участия в шоу "Хочу в "ВИА Гру". Хоть участницей популярного трио девушка не стала, но Константин Меладзе все равно предложил ей контракт. Вместе с другой участницей шоу Машей Гончарук они пели в группе "Динама".
Несколько лет девушек записывали песни, выпускали клипы, но большего успеха им не удалось добиться. В один из вечеров Константин Меладзе собрал Диану и Машу в офисе и сообщил, что закрывает проект.
По словам Иваницкой, эта новость стала неожиданностью для нее. Тогда она впала в депрессию. Как призналась бывшая подопечная Меладзе, она резала себе руки.
У меня это с 11 лет. Когда мне люди делают больно, и я не справляюсь с этой болью внутри, я не вижу для себя другого выхода, кроме как перекрыть это физической болью. И мне это помогало. Особенно после распада группы, когда я буквально резала себе руки, – призналась Диана Иваницкая в интервью StarHit.
Диана уверяет, что сейчас уже не занимается селфхармом.
Диана Иваницкая в шоу "Хочу в "ВИА Гру":
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