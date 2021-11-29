Екс-підопічна Костянтина Меладзе різала себе після того, як він розірвав із нею контракт

Діана Іваницька розповіла про роботу з Костянтином Меладзе після проекту "Хочу у ВІА Гру" / Фото: Instagram

Діана Іваницька почали впізнавати після участі у шоу "Хочу до ВІА Гри". Хоч учасницею популярного тріо дівчина не стала, але Костянтин Меладзе все одно запропонував їй контракт. Разом з іншою учасницею шоу Машею Гончарук вони співали у гурті "Динама".

Декілька років дівчат записували пісні, випускали кліпи, але більшого успіху їм не вдалося досягти. Одного вечора Костянтин Меладзе зібрав Діану і Машу в офісі і повідомив, що закриває проєкт.

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Діана Іваницька / Фото: viva.ua

За словами Іваницької, ця новина стала для неї несподіванкою. Тоді вона впала у депресію. Як зізналася колишня підопічна Меладзе, вона різала собі руки.

В мене це з 11 років. Коли мені люди роблять боляче, і я не впораюся з цим болем усередині, я не бачу для себе іншого виходу, як перекрити це фізичним болем. І це мені допомагало. Особливо після розпаду групи, коли я буквально різала собі руки, – зізналася Діана Іваницька інтерв'ю StarHit.

Діана запевняє, що зараз уже не займається селфхармом.

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Після невдалої кар'єри у групі дівчина не збирається здаватися. Вона пробує себе як сольний артист. Як розповіла Іваницька, вона хотіла б попрацювати із Костянтином Меладзе.

Навіть якось зверталася до нього з цього приводу. Спочатку він пішов на контакт і начебто навіть зацікавився, але це не отримало жодного продовження. Потім через знайомих я дізналася, що він думає, що я надто волелюбна та некерована.

Діана Іваницька у шоу "Хочу до ВІА Гри":

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