Экс-супруг Ани Лорак оправдался за видео дочери с матами: Показываем реальную жизнь

Экс-супруг Ани Лорак прокомментировал видео дочери с матами / Фото: instagram.com/muratnalca
В Сети раскритиковали видео дочери Ани Лорак на отдыхе с отцом и рекомендовали его удалить. Мурат хоть так и сделал, но ролик уже успел разлететься. Экс-супруг певицы решил прокомментировать ситуацию.
Конечно "Простите" за то что 10 летняя девочка на эмоциях выразилась не цензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику ! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций! – написал бизнесмен.
Он отметил, что нецензурная лексика часто используются в музыке или на ТВ. В каждой второй песни есть мат. Дети это слышат и впитывают.
Когда я просмотрел это видео, я сам сделал замечание своей дочке и удалил его, я не думал что из этого можно даже сделать новости. Извините, мы забыли розовые очки дома, а показываем вам настоящую жизнь! Завтра обязательно их купим и сделаем видео, которое вы хотите видеть, – высказал свое мнение экс-супруг Ани Лорак.
Напомним, сейчас дочь певицы проводит время в Буковеле с папой и его невестой.
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