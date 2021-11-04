Ексчоловік Ані Лорак виправдався за відео доньки з матюками: Показуємо реальне життя

Ексчоловік Ані Лорак прокоментував відео доньки з матюками / Фото: instagram.com/muratnalca

У Мережі розкритикували відео дочка Ані Лорак на відпочинку з батьком і рекомендували його видалити. Мурат хоч так і зробив, але ролик уже встиг розлетітись. Ексчоловік співачки вирішив прокоментувати ситуацію

Звичайно "Пробачте" за те, що 10-річна дівчинка на емоціях висловилася не цензурною лексикою, що сильно поранило вашу ніжну психіку! Ми щиро вибачаємося за свободу наших емоцій! – написав бізнесмен.

Він зазначив, що нецензурна лексика часто використовуються у музиці чи на ТБ. У кожній другій пісні є матюки. Діти це чують та вбирають.

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Коли я переглянув це відео, я сам зробив зауваження своїй дочці і видалив його, я не думав що з цього можна навіть зробити новини. Вибачте, ми забули рожеві окуляри вдома, а показуємо вам справжнє життя! Завтра обов'язково їх купимо та зробимо відео, яке ви хочете бачити, – висловив свою думку ексчоловік Ані Лорак.

Нагадаємо, зараз дочка співачки проводить час у Буковелі з татом та його нареченою.

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