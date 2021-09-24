Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение своей возлюбленной (фото)

/ Фото: instagram.com/muratnalca
Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу решил вновь связать себя узами брака. Возлюбленная турецкого бизнесмена Лилия опубликовала фото в Instagram, продемонстрировав помолвочное кольцо.
Девушка была немногословна. Она лишь поставила смайлик в виде сердечка.
В Сети пару поздравляют с помолвкой. Не забыли в комментариях упомянуть и экс-супругу Мурата.
Пара сейчас отдыхает в Турции. Мурат и Лилия у себя в InstaStories делятся совместными фото.
О романе пары мало информации. Известно, что они Мурат и Лилия начали встречаться в июне прошлого года. Девушка работает визажистом в столице, у нее есть дочь от предыдущих отношений.
Некоторое время ходили слухи о расставании пары, так как Лилия и Мурат удалили совместные фото, а бизнесмена все чаще замечали в компании экс-супруги.
Почему в Сети говорили, что Ани Лорак вернулась к бывшему супругу:
В этом году Мурат и Ани Лорак появились на одном из светских мероприятий в Москве. Спустя время экс-супруги вместе были на вечеринке Филиппа Киркорова.
Затем в Сети заговорили о совместном отдыхе Ани Лорак и Мурата с дочкой Софией в Турции. Поводом для слухов стали фото с одной и той же локации.
Чуть позже Мурат посетил концерт Ани Лорак в одном из загородных комплексов Москвы. Ранее бизнесмена после развода с певицей не замечали на концертах экс-супруги.
Кто из звезд хранит подарки бывших – смотрите в сюжете:
Другие новости о звездах:
- Ани Лорак рассказала о разговоре с Муратом Налчаджиоглу после попавшего в Сеть видео с изменой.
- Экс-супруг Ани Лорак впервые прокомментировал развод с певицей.