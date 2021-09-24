Ексчоловік Ані Лорак освідчився своїй коханій (фото)

/ Фото: instagram.com/muratnalca

Ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу вирішив знову пов'язати себе узами шлюбу . Кохана турецького бізнесмена Лілія опублікувала фото в Instagram , продемонструвавши каблучку.

Дівчина була небагатослівна. Вона лише поставила смайлик у вигляді сердечка.

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Ексчоловік Ані Лорак зробив пропозицію своїй дівчині Лілії / Фото: скриншот

У Мережі пару вітають з заручинами. Не забули в коментарях згадати і ексдружину Мурата.

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Пара зараз відпочиває в Туреччині. Мурат і Лілія у себе в InstaStories діляться спільними фото.

Ексчоловік Ані Лорак зі своєю коханою в Туреччині / Фото: скриншот

Ексчоловік Ані Лорак зі своєю дівчиною Лілією на відпочинку в Туреччині / Фото: скриншот

Ексчоловік Ані Лорак і його дівчина Лілія / Фото: скриншот

Про роман пари мало інформації. Відомо, що вони Мурат і Лілія почали зустрічатися в червні минулого року . Дівчина працює візажистом в столиці, у неї є дочка від попередніх стосунків.

Деякий час ходили чутки про розставання пари , так як Лілія і Мурат видалили спільні фото, а бізнесмена все частіше помічали в компанії ексдружини.

Чому в Мережі говорили, що Ані Лорак повернулася до колишнього чоловіка

В цьому році Мурат і Ані Лорак з'явилися на одному зі світських заходів у Москві. Через деякий час експодружжя разом було на вечірці Філіпа Кіркорова.

Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією / Фото: Instagram

Потім в Мережі заговорили про спільний відпочинок Ані Лорак та Мурата з донькою Софією в Туреччині. Приводом для чуток стали фото з однієї і тієї ж локації.

Трохи пізніше Мурат відвідав концерт Ані Лорак в одному із заміських комплексів Москви. Раніше бізнесмена після розлучення зі співачкою не помічали на концертах ексдружини.

Хто із зірок зберігає подарунки колишніх – дивіться в сюжеті:

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