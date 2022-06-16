Экс-супруга Дмитрия Ступки не знает, сможет ли вернуться в Украину

Полина Логунова не знает, вернется ли в Украину / Фото: instagram.com/polinalogunova

Сейчас жизнь Полины Логуновой успешно разворачивается в США, где ей уже сделал предложение новый возлюбленный-американец. Пока блогер не знает, когда сможет снова прилететь в Украину.

Причина кроется в белорусском паспорте Логуновой. Долгое время бывшая супруга Дмитрия Ступки не жила в родной стране, а сейчас даже не надеется туда вернуться.

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У меня белорусский паспорт, но я никогда не смогу вернуться на свою родную землю, где похоронены мои родные. Для меня это как нож в сердце, – поделилась Полина в интервью ТСН.

По словам Логуновой, в России ее тоже считают "врагом народа", да и в Украине документ гражданки Беларуси вызывает сомнения.

Со своим белорусским паспортом я даже как бы стала считаться врагом для Украины. Но Украина для меня давно стала вторым домом, и я буду рада возможности увидеть своих друзей. Насколько это реально – покажет время, – сказала Логунова.

Несмотря на сложности с паспортом, блогер продолжает помогать Украине и собирает средства для ВСУ.

Напомним, Полина Логунова и Дмитрий Ступка осенью прошлого года переехали жить в США. После начала войны России против Украины Ступка приехал в Польшу, где помогает украинским беженцам. А Логунова с дочерью остались в Штатах, где познакомилась с новым избранником.