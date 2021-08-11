Экс-супругу Пьехи подозревают во лжи об избиении сына – новая информация об инциденте

Супругу Стаса Пьехи заподозрили в пиаре на собственном сыне / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Избиение 7-летнего сына Стаса Пьехи Пети активно обсуждалось несколько недель в СМИ. Мама мальчика Наталья Горчакова у себя в Stories делилась информацией о здоровье Пети, рассказывая о многочисленных травмах. Но после появления нового видео в Сети, экс-супругу Стаса Пьехи стали подозревать во лжи об избиении Пети. Рассказываем, что известно.

Почему избили сына Стаса Пьехи:

Инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Новая информация об избиении сына Стаса Пьехи:

Издание Piter.TV поставило по сомнения версию озвученную Натальей Горчаковой. В распоряжении издания оказался новый ролик с несколькими фрагментами скандального инцидента.

Как уточняет Piter TV, на кадрах можно увидеть, как Петя наносит вред бассейну на соседском участке, но камера не зафиксировала того, что Безбородова подняла руку на мальчика. Возможно, ЧП произошло на территории дома или в "слепой зоне". Это предстоит выяснить следствию.

Петя у того самого бассейна / Фото: скриншот

Затем издание обратило внимание, что есть кадры словесной перепалки между Безбородовой и Горчаковой, а Петя в это время играет дальше и о госпитализации мальчика и не идет речи. Издание уточняет, что Петя два дня спокойно бегал по участку и чувствовал себя хорошо.

Новые подробности об избиении сына Стаса Пьехи / Фото: скриншот

Издание напомнило, что экс-супруга Пьехи писала у себя в соцсетях об оперативной госпитализации ребенка, в реальности он оказался в местной больнице более чем через сутки после избиения.

Комментарий представителей семьи Стаса Пьехи:

Пока появившуюся информацию экс-супруга Стаса Пьехи не комментировала, но это сделал адвокат семьи Сергей Жорин. Он заявил, что Ирина Безбородова пытается избежать ответственности.

Вместо раскаяние и извинений Безбородова, вероятно, выбрала другой путь избежать ответственности. Стали появляться нелепые вбросы. На видео якобы не она, Пьеху никто не бил, многочисленные медицинские справки из разных учреждение – подделка, – написал Жорин у себя в Telegram.

Адвокат добавил, почему Безбородова не комментирует видео со своим признанием, которое ранее появилось в Сети.

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