Екс-дружину П'єхи підозрюють у брехні про побиття сина – нова інформація про інцидент

Дружину Стаса П'єхи запідозрили в піарі на власного сина / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Побиття 7-річного сина Стаса П'єхи Петі активно обговорювалося кілька тижнів в ЗМІ. Мама хлопчика Наталія Горчакова у себе в Stories ділилася інформацією про здоров'я Петі, розповідаючи про численні травмах. Але після появи нового відео в Мережі, ексдружину Стаса П'єхи стали підозрювати у брехні про побиття Петі . Розповідаємо, що відомо.

Чому побили сина Стаса П'єхи:

Інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала Дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним з сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородових. Цей вчинок розлютив дружину Безбородової, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

З'явилася нова інформація про жінку, яка побила сина Стаса П'єхи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Нова інформація про побиття сина Стаса П'єхи:

Видання Piter.TV поставило під сумніви версію озвучену Наталією Горчаковой. У розпорядженні видання опинився новий ролик з декількома фрагментами скандального інциденту.

Як уточнює Piter TV, на кадрах можна побачити, як Петя завдає шкоди басейну на сусідському ділянці, але камера не зафіксувала того, що Безбородова підняла руку на хлопчика. Можливо, НП сталася на території будинку або в "сліпій зоні". Це належить з'ясувати слідству.

Петя у того самого бассейна / Фото: скриншот

Потім видання звернуло увагу, що є кадри словесної перепалки між Безбородовою і Горчаковою, а Петя в цей час грає далі і про госпіталізацію хлопчика мови не йдеться. Видання уточнює, що Петя два дні спокійно бігав по ділянці і відчував себе добре.

Нові подробиці про побиття сина Стаса П'єхи / Фото: скриншот

Видання нагадало, що ексдружина П'єхи писала у себе в соцмережах про оперативну госпіталізації дитини, в реальності він опинився в місцевій лікарні більш ніж через добу після побиття.

Коментар представників родини Стаса П'єхи:

Поки що інформацію, яка з'явилася, ексдружина Стаса П'єхи не коментувала, але це зробив адвокат сім'ї Сергій Жорін. Він заявив, що Ірина Безбородова намагається уникнути відповідальності.

Замість каяття і вибачень Безбородова, ймовірно, вибрала інший шлях уникнути відповідальності. Стали з'являтися безглузді вкидання. На відео нібито не вона, П'єху ніхто не бив, численні медичні довідки з різних установа – підробка, – написав Жорін у себе в Telegram.

Адвокат додав, чому Безбородова не коментує відео зі своїм визнанням , яке раніше з'явилося в Мережі.

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