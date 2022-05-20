Экс-жена Потапа и продюсер Ирина Горовая вернулась в Киев и больше не хочет жить в Европе

Ирина Горовая рассказала, почему не хочет жить в Европе / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ирина горовая не намерена жить в Европе – об этом продюсер и бизнесвумен заявила в интервью Славе Демину в программе "Слава+". Ирина Горовая также призналась, что ее сын пока находится за границей, но очень хочет домой.

Андрей сейчас занимается в школе, в которой учился в Украине. Мы взяли репетиторов по английскому и математике. Сейчас будем искать летнюю школу и думать, что делать дальше. Скорее всего, это будет европейская школа. Думаю, там будет лучше, потому что сейчас у школ в Украине не очень хорошая ситуация и изучение предметов онлайн – плохое, – комментирует Ирина.

По словам Горовой, их с Потапом сын очень хочет вернуться в Киев. За месяцы войны у Андрея не было ни страха, ни депрессивного настроения. Когда спустя два месяца пребывания в Европе Ирина уехала в Украину, мальчик обиделся на нее, так как тоже хотел вернуться на родину.

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Ирина Горовая с сыном Андреем / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ирина призналась, что планирует привезти сына в Киев примерно через месяц – в июне, чтобы он посмотрел, что происходит в столице. Горовая также заявила, что не хотела бы жить в Европе, назвав минусы многих европейских стран и преимущества Украины:

Почему многие хотят вернуться? Потому что мы понимаем, что мы там чужие и никому не нужны. Как по мне, сервис в Украине лучше – начиная с маникюра, заканчивая ресторанами, магазинами и так далее. Очень грязные города, очень (в Европе – Ред.)! Даже сейчас я ехала и смотрела – наша страна в состоянии войны – чище, чем страны, в нормальном положении", – говорит Ирина.

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Напомним, что Потап и Настя Каменских незадолго до войны уехали в Испанию. Недавно Настя отмечала день рождения – Потап трогательно поздравил жену.